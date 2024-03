Diferencias entre Jean Carlos Centeno y Sayco por regalías 

Entre las canciones a las que hizo referencia Jean Carlos Centeno, están: No me abandones. Intensa tú. Por estar adorándote. Una esperanza. Me ilusioné. Amigo el corazón. Volvió el dolor. Me vas a extrañar. De dónde amor. Un recuerdo me mata. Mi segunda vida. Un osito dormilón. Quiero que seas mi estrella.

Ante estas afirmaciones, Sayco no tardó en emitir un comunicado a la opinión pública, en el que refieren que no han recibido una solicitud formal por parte del maestro Jean Carlos Centeno, relacionada con posibles inconformidades sobre las liquidaciones de sus derechos patrimoniales de autor por el uso de las 84 obras documentadas en la sociedad, al mismo tiempo que señalaron que la manera de hacer el reclamo ha sido injusta.