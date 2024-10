Con la finalidad de cuidar la vida de los centenares de turistas que por esta época del año visitan a la ciudad de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) realiza controles y supervisión a las chivas.

Estos operadores turísticos movilizan a muchos visitantes que llegan a la heroica atraídos por su encanto, pero deben cumplir los lineamientos del decreto que los regula y eso es lo que las autoridades hacen cumplir.

En el parque Flanagan, punto de inicio del recorrido en chiva, el director del DATT, José Ricaurte, y el subdirector Operativo, Jesús Durán, recordaron a los conductores y propietarios que deben circular con un volumen moderado y no se está permitido la ingesta de licor en la chiva.

“Recuerden que el Datt está presto a cumplir todo el rigor de la ley para poder controlar, saben que tenemos acuerdos y esperamos que se sigan cumpliendo y haciendo labor de la mejor manera”, precisó el subdirector Operativo de la entidad, Jesús Durán.

Por su parte José Ricaurte, director del DATT, explicó que es importante que este gremio no incumpla acuerdos sobre la norma y el decreto que los rige, para que una circulación de una manera ordenada y responsable.

“Estas personas, que son responsables de llevar el paseo en chiva a los turistas, orienten a la no ingesta de licor, no sobrepasar niveles de ruido, a tener la mesura necesaria para el recorrido en Cartagena, con el patrimonio hermoso que tenemos”.