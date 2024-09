Tras el desalojo de Café del Mar del baluarte Santo Domingo, en las murallas de Cartagena, más de 50 ciudadanos se quedaron sin empleo y como los propietarios de este no han informado si lo ubicarán en otro lugar, la Alcaldía de Cartagena organizó un encuentro exploratorio con ellos en aras de propiciar nuevas oportunidades de empleo.

En el salón Vicente Martínez del Palacio de La Aduana, se reunieron con la secretaria de Hacienda y con el asesor para Asuntos Estratégicos, y uno de los compromisos de este espacio fue que en la próxima reunión estará el alcalde Dumek Turbay, asesores estratégicos y secretarios de dependencias donde los trabajadores podrían emplearse de acuerdo con sus competencias, habilidades y profesiones.

No obstante, según el alcalde, “la prioridad es lograr puentes clave con el sector privado, empresarial y comercial de la ciudad para que estas personas tengan trabajo estable, contratos indefinidos y no el vaivén contractual típico de una Orden de Prestación de Servicios (OPS), pues se trata de respaldarlos de forma integral, y no episódica, coyuntural o para acallar sus reclamos de forma temporal”.

Ante esto el Distrito trabaja para que en el próximo encuentro entre la administración y los trabajadores asistan representantes de gremios y del sector privado que puedan emplearlos.

La Alcaldía de Cartagena les sugirió a los trabajadores que elaboraran una matriz de caracterización con identificación de cada empleado y sus habilidades para así diseñar la ruta de empleabilidad, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda.

Cindy Hernández, gerente administrativa del restaurante, resaltó que Café del Mar fue “una empresa que le brindó a sus trabajadores oportunidades de crecimiento, y hacia la cual los trabajadores sienten un profundo agradecimiento”.

Así mismo, hizo referencia a las consecuencias adversas que ha traído el cierre del restaurante para las familias de los trabajadores y las expectativas sobre una salida positiva de la situación, señalando que son más de 50 trabajadores afectados, entre los cuales se encuentran personas con más de seis años laborando en el lugar y también madres cabeza de hogar.