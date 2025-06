La ciudad de Cartagena de Indias ha sido seleccionada como una de las 50 ciudades finalistas del premio Mayors Challenge 2025 de la organización internacional Bloomberg Philanthropies, entre más de 630 propuestas de 33 países.

Como finalista, la ciudad recibirá 50.000 dólares y apoyo técnico para desarrollar un prototipo de su propuesta innovadora: equipar con mobiliarios identitarios itinerantes a los vendedores tradicionales del Centro Histórico.

Este proyecto busca promover el orden del espacio público, la exclusión social y el orden económico. El objetivo es transformar las condiciones de trabajo de los vendedores tradicionales mediante herramientas dignas, formación en atención del cliente y acciones que mejoren el entorno urbano.

En enero de 2026, se anunciarán las 25 ciudades ganadoras que recibirán un millón de dólares cada una para implementar sus proyectos.

“Cartagena siempre tiene buenas noticias para contar; en esta ocasión escogidos entre ciudades grandes e importantes del mundo. Este reconocimiento nos trae apoyo y recursos para probar una idea que busca mejorar las condiciones de nuestros vendedores del Centro Histórico. Vamos a trabajar en espacios más adecuados y herramientas dignas para que puedan ejercer su labor con orgullo y mejoren su calidad de vida”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “¡Esto es por y para nuestra gente! Con esta nominación, seguimos comprometidos desde la Alcaldía para devolverle el brillo y el esplendor de nuestra súper ciudad".

Entre las ciudades finalistas se encuentran: Barcelona (España); Ciudad de México (México); Río de Janeiro (Brasil); Budapest (Hungría); Seúl (Corea del Sur); Boston (EE.UU.); Ciudad del Cabo (Sudáfrica); Medellín (Colombia), entre otras.

“Esta es otra muestra de que, cada día, labor tras labor, Cartagena fortalece su rol como referente mundial de Colombia. Esto es un gran espaldarazo a nuestro trabajo por no solo modernizar a la ciudad; sino aplicar la lógica de que el progreso no deja a nadie atrás. De que el desarrollo no riñe con transformar las vidas de las personas con más vulnerabilidades”, cerró Dumek Turbay.