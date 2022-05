“Seguimos hasta el final”: Fajardo descarta renunciar a su candidatura

En medio de su agenda por la ciudad de Bogotá el candidato de la Centro Esperanza Sergio Fajardo descartó la posibilidad de renunciar a su aspiración presidencial.

En compañía de los miembros de su coalición, Fajardo explicó que pese a que su campaña “atraviesa por días difíciles”, continuará “hasta el final”.

“Les confieso que he pensado seriamente sobre todas las opciones y ayer lo hice con todos los compañeros de la coalición. Los días difíciles por los que pasa nuestra campaña merecen reflexiones profundas, pero sin dejar a un lado la preocupación por el futuro de esta Colombia que queremos y por la que tanto hemos trabajado. Mi decisión es clara y contundente: Seguimos hasta el final”, dijo en atención a medios de comunicación.

Señaló que su aspiración representa una revolución educativa en todos los niveles. “Si algo nos ha faltado en Colombia es educación, para salvar vidas de niños que reclutan, para preparar a nuestra juventud para trabajar con dignidad, para emprender, para transformar sectores completos”.

Acompañado de Luis Gilberto Murillo – su fórmula vicepresidencial – Fajardo comentó que comentó que la educación es casi invisible en las encuestas. Sin embargo: “A la hora de la verdad es lo único que nos hará avanzar. Después de tantos años de recorrer nuestro país, de conocer de cerca su alma, hoy más que nunca estoy plenamente convencido de que la educación es la verdadera revolución y nuestra única salvación como nación”.

A final se dirigió a sus simpatizantes y les pidió paciencia frente al proceso electoral.

“Entiendo que muchos sienten miedo y muchos sienten rabia. Estos sentimientos, sumados a la tristeza, tal vez son los que mejor definen el momento por el que atraviesa Colombia. Y todos hablan, casi a gritos, de la necesidad de cambiar. Pero de cambio hablan todos, cuando Colombia lo que necesita es una revolución total que tenga como centro la educación”, dijo.

Agregó: “Tal vez no hemos sido claros en transmitirle a la gente cuál es la Colombia que nos soñamos. Seguramente muchos colombianos saben hoy qué es lo que no somos, lo que no representamos, pero no tienen claro lo que efectivamente somos y haremos por esta Colombia que hoy sufre”.