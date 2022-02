duro cruce entre Barreras y López Maya

Un nuevo choque se presenció en el Pacto Histórico para escoger a quien será la fórmula vicepresidencial de la coalición. Los senadores Roy Barreras y Alexander López protagonizaron la discusión.

“El acuerdo para que el segundo en la consulta fuese fórmula vicepresidencial lo hizo Petro conmigo el 21 de febrero, meses antes de que llegara Francia Márquez. En noviembre yo relevé a Petro de ese compromiso porque todo candidato debe tener libertad para escoger su fórmula”, aclaró Roy Barreras a los líderes que impulsan a Francia Márquez como fórmula de Petro por ir segunda en las encuestas.

El senador y presidente del Polo Democrático Alexander López dijó: “Roy no joda más! Tú no eres el dueño del Pacto. El Pacto es con la gente; acá no hay gamonales. Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. Francia Márquez no está sola; ella se respeta, encarna las luchas de la patria”.

Barreras señaló: “lamento la salida de tono ante la verdad. Cuando anunciamos el acuerdo entre la Fuerza de la Paz/ADA también fundador del Pacto, tu candidato era Petro. Bienvenida Francia, digna y valiente, pero también bienvenidos otros liderazgos propaz para ganar".

En el Pacto Histórico participan Gustavo Petro, Francia Márquez, Alfredo Saade, Camilo Romero y Arelis Uriana.

La elección de esta consulta, junto a las otras dos, se realizará el próximo 13 de marzo.