Roy Barreras rompió el documento de la reforma política y pidió retirarla

Las declaraciones del senador se dieron este jueves 23 de marzo, en el marco del trámite de la iniciativa en el Congreso. Justo en medio de su intervención, Barreras aprovechó para manifestar que “una reforma sin lista cerrada paritaria de género, no vale la pena”, al tiempo que rasgó el documento de la propuesta, la catalogó como un “sinsentido” y solicitó al Gobierno el retiro inmediato de la misma.

“Yo le pido hoy al señor ministro y al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido, (...) pero no se preocupen que el Gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan 3 años para que hagamos la reforma que el país necesita”, manifestó el presidente del Senado.