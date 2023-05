Reacciones que deja la anulación de la elección de Roy Barreras como senador

Sin embargo, no todo ha sido apoyo, pues también han habido casos como el del senador Jota Pe Hernández, quien respaldó la decisión tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado y señaló, entre otras cosas: “Esta es una muestra y un mensaje claro a todo los politiqueros, y es que aquí no pueden hacer lo que les da la gana, ustedes no tiene corona, ustedes no son intocables”.

Sobre la destitución de Roy Barreras pic.twitter.com/RfHXANXbm0 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 5, 2023