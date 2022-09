Rodolfo Hernández renunciará a su curul en el Senado

Este miércoles 21 de septiembre se conoció que el senador Rodolfo Hernández renunciará a su curul en las próximas horas. Todo parece indicar que desistió de su escaño para lanzarse a la Gobernación de Santander.

Sin dar mayores detalles, Hernández dijo, según declaraciones recogidas por Blu Radio, que "la decisión está tomada. Falta es por definir la fecha".

Vale mencionar que las elecciones regionales se realizarán el 29 de octubre de 2023, en una jornada en la que se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados (asambleas departamentales), concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales.

Desde hace algunas semanas, Hernández ya había dado puntadas de su futuro político y de sus intenciones para la Gobernación. En entrevista con Caracol Radio había revelado, incluso, que no sentía a gusto en el Senado.

“He pensado en lanzarme a la Gobernación. No me siento a gusto en el Congreso. No soy un hombre parlamentario”, señaló.

Noticia en desarrollo...