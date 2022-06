El emotivo momento que vivió Rodolfo Hernández recordando a su hija

Agregó, terminando entre llanto, que “yo sé que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitaron campesinos, pero que el Gobierno de la época no atendió. Al no atender, como siempre, miren lo que encubó. Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz, cuánto dolor, destrucción de familias. Ahora que tengo la posibilidad de ganar, me voy a dedicar a la paz”.

Hay que recordar que la hija de Hernández fue secuestrada cuando tenía 23 años y a pesar del esfuerzo que se hizo para poder liberarla, según ha contado la familia del exalcalde de Bucaramanga, no se pudo lograr. Aún no se sabe con certeza el paradero del cuerpo de Laura Liliana.