Registraduría revela resultados de escrutinios de consultas presidenciales

Al Senado de la República, circunscripción nacional el total de mesas instaladas fue de 112.900 y van 109.203 escrutadas.

En estas, de mayor a menor número de votos, el Pacto Histórico obtuvo 2.692.999 votos, el Conservador 2.201.183; el liberal 2.078.858, los verdes 1.906.021; el CD 1.874.762, CR 1.586.284, La U 1.494.098, MIRA 564.737, Fuerza Ciudadana, 417.300 y Nuevo Liberalismo 352.704.

Así las cosas, aunque el registrador no ha precisado oficialmente quiénes entran y quiénes salen de las bancadas, por ahora es claro que los partidos Fuerza Ciudadana y Nuevo Liberalismo no pasaron el umbral y no estarán en el Congreso.