Impuesto a bebidas azucaradas enciende el debate en la Cámara

El representante ponente Alirio Uribe, del Pacto Histórico, explicó que lo que se propone es "incluir las bebidas que tienen endulzantes no calóricos sobre las cuales hay suficiente evidencia sobre sus daños a la salud. Proponemos un aumento del impuesto a las bebidas endulzadas del 24%, para desincentivar la compra de estas bebidas y por ende enfermedades asociadas. El objetivo del impuesto es ser una medida de salud pública, es para que los niños no sigan consumiendo productos que no son alimentos".

Por su parte, la representante Saray Robayo, de La U, advirtió: "Me ofende muchísimo que el director de la DIAN me diga que no se toma en serio mi proposición donde pido que no se grave con el impuesto saludable por dos años la canasta familiar. ¿Dónde está la seriedad de este funcionario del presidente Petro?".

A su vez, Cathy Juvinao, de la Alianza Verde, pidió que el impuesto a las bebidas azucaradas se discutan por aparte debido a que algunos de estos impuestos denominados saludables "pueden causar aumento en el precio de la canasta familiar, no es porque nos estén financiando algunos sectores, no debemos criminalizar la financiación, pero debemos discutir por aparte el impuesto a las bebidas azucaradas".

El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, aseguró que algunos de los parlamentarios del Centro Democrático y Cambio Radical que se oponen a los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados es "porque les financiaron las campanas".