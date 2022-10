Aprobada reforma tributaria en primer debate

No obstante, radicó una proposición que afirma corrige el hecho de que "la sobretasa al gas haya quedado igual a la sobretasa al petróleo y la del carbón, el impuesto se cambió por las exportaciones, y el gas no se exporta. Además es una energía limpia".

Por su parte, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, afirmó que la reforma es necesaria pero hay que buscar un punto medio para no afectar sectores como el minero energético.

"Desde el principio dije reforma sí pero no así y creo que este Congreso en las últimas semanas lo ha venido haciendo así, el próximo año hay un déficit fiscal de 3 puntos, no importa por qué, pero el país va a estar tres puntos por encima y debe haber una reforma tributaria, por eso es que la estamos discutiendo", dijo el parlamentario ante las Comisiones Económicas.

Señaló además durante el primer debate del proyecto fiscal que van "21 reformas tributarias desde el 91, no hay un solo gobierno que no haya hecho una reforma tributaria, todos han tenido la necesidad de presentarla por distintas dificultades. Esto no es de izquierda ni derecha sino una discusión técnica, y durante estas semanas hemos hecho el trabajo y hemos logrado algunos triunfos, como bajar impuestos a dividendos y a ganancias ocasionales, gracias a un ministro de Hacienda que ha sido flexible y decente".