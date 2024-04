“Están dejando al colombiano sin posibilidades en el futuro”: Meisel

Este lunes 15 de abril fue rechazada la ponencia alternativa de reforma pensional, que fue propuesta por la senadora Norma Hurtado, de 'la U'. Es decir, en el Congreso se seguirá debatiendo la propuesta original del Gobierno nacional.

En la sesión del Senado de este lunes, varios fueron los senadores que aseguraron estar en contra de dicha iniciativa, como el caso de Carlos Meisel, del Centro Democrático.

“A mí me gustaría que le explicaran al colombiano de a pie por qué el único que va a quedar con la libertad de elegir a dónde se dirigen sus pensiones, a dónde se dirigen sus esfuerzos mensuales, va a ser el colombiano que más ingresos tenga. El trabajador popular no, al trabajador popular lo van a obligar a depositar sus cotizaciones en la bolsa que ustedes, perdónenme la expresión, les da la gana”, fueron parte de las palabras del senador.

El político señaló que los aspectos de dicha reforma propuesta por el Gobierno es una división de una visión de sociedad, la forma en que algunos senadores lo hacen.

“La principal diferencia aquí es que el famoso plato de sopa para muchos de nosotros no genera dignidad. Porque la limosna se mejore no deja de ser limosna. Y aquí lo que la gente quiere es cotizar, lo que la gente quiere pensionarse, lo que la gente quiere lograr la autonomía en su vejez, producto de su esfuerzo de su vida laboral”, agregó.

El senador indicó que el principal problema las pensiones es que “no dejan cotizar a la gente” porque en el país no se les da la oportunidad de cotizar por no tener un empleo formal.

“Lo que me preocupa, a mí es que esta reforma no mejora en absolutamente nada la cotizaciones del trabajador y lo que más me preocupa a mí es que uno le escucha a sus gobiernos paralelamente a esto la radicación de una reforma laboral que ustedes mismos aceptan, que no va a mejorar la formalidad en el país en un futuro”, aseveró.

De igual forma, puso de presente que se está poniendo en peligro las pensiones de la generación que le toque pensionarse en 30 años. “El colombiano que hoy quiere tener una vejez digna, lo estamos dejando sin ningún tipo de posibilidades en el futuro”, dijo.

Insistió en que la base del problema es la informalidad. Expresó que en la propuesta no se tocan las semanas ni la edad y por ende lo que se estaría haciendo es “reglamentar un uso de los recursos de las pensiones”.

“Aquí lo que están ustedes destinando el uso de las cotizaciones de los colombianos y con este puentecito del sistema de reparto quitarle la posibilidad a que cada uno de los trabajadores colombianos de nuestra generación y de las que vienen tenga la posibilidad de tener certeza en un futuro”, manifestó.