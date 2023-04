“Sesiones extras son necesarias para lograr aprobación de reforma pensional”

De acuerdo con lo que manifestó el funcionario, con eso se refería a que “en escasas 8 semanas” no alcanzará el tiempo para “ aprobar los 4 debates de la reforma laboral ”; por lo cual, serán necesarias más sesiones que permitan que, finalmente, pueda darse la aprobación de la propuesta.

“He dicho que probablemente en escasas 8 semanas no alcance el tiempo para aprobar los 4 debates de la reforma laboral que aún no empieza su primer debate, a no ser que se convoque a sesiones extra. Las extras son necesarias para lograr aprobación de reforma pensional en esta legislatura”, señaló el senador en su cuenta.