La reforma laboral: ¿reivindica derechos o juega en contra del empleo?

El presidente de la CUT, Francisco Maltés, afirma que la ponencia recoge algunos de los aspectos que se acordaron entre los trabajadores y el Gobierno en la comisión de concertación, conserva el núcleo fundamental de los acuerdos, que es el contrato de trabajo a término indefinido para todos aquellos que cumplen funciones permanentes; contempla la abolición de los pactos colectivos de los contratos de trabajo y en el tema también de los derechos colectivos mantiene la unidad para negociar los pliegos de peticiones a nivel de empresa, de grupo económico, de sector, o de área, con 15 representantes de los trabajadores independientemente del número de sindicatos.

Frente a la afirmación de que la reforma va a generar desempleo, aseveró: “Disminuir los recargos nocturnos, acabar las cesantías, exonerar a los empresarios en el 2012 del pago de la salud, aportes al SENA y al bienestar, no generó empleo: lo que generó es que un grupo de empresarios haya obtenido mayores ganancias, por lo que estamos pidiendo es que hoy las empresas ganen un poco menos y mirar la política de reindustrialización que ya empezó el gobierno de Petro: al final del año se estarán produciendo vacunas, viene un proceso de fabricación de medicamentos, ensamblaje de autos, y eso es generar empleos”.

Por último, sobre cómo ve el duro debate que el proyecto tendría en el Congreso, Maltés asegura que el hecho de que algunos partidos se hayan declarado independientes y que tengan observaciones no significa que no se pueda aprobar y que el mismo no pueda sufrir cambios en medio de la concertación política: “Hay un acuerdo de cerca de 40 artículos, lo que denota que el Gobierno sigue teniendo un amplio margen de maniobra”.