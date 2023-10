La reforma a la salud aún no tiene concepto fiscal: voces encontradas

Lo anterior, advirtió, porque el Estado no se puede embarcar en “unas reformas costosísimas fiscalmente sin tener la certeza de que van a caber dentro de su programación fiscal y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Y alerta el exministro que, de lo contrario, la reforma que saliera quedaría sujeta al riesgo de que la declare inexequible la Corte Constitucional, “como ya lo hecho en otros casos en que se han aprobado leyes que entrañan gasto y no se han cuantificado previamente”.

Entre tanto, la abogada Manuela Mahecha, del Centro Jurídico Internacional, llama la atención en EL HERALDO que al no estar claro su financiamiento se pone en riesgo la continuidad del trámite del proyecto a futuro por la posible insuficiencia de recursos para la prestación del servicio de salud.

“No es un buen momento en Colombia para la reforma, ya que para ello se requiere tiempo y un presupuesto proporcional y coherente para aspectos que no se tienen contemplados a la fecha, esto porque se propone un régimen de transición de dos años, que será insuficiente para poder hacer estos cambios, y además no se cuenta con el concepto fiscal de Hacienda”, indicó la jurista.

Por su parte, las EPS del régimen subsidiado, agremiadas en Gestarsalud, advierten en un comunicado que la reforma no plantea nuevas fuentes de recursos para financiar el sistema de salud: “Lo que se observa en el articulado es una redistribución del gasto, lo que significaría que para fortalecer cierto aspecto de nuestro sistema se debe debilitar otro. Al no haber nuevos recursos, el planteamiento de fortalecer las zonas rurales indudablemente debilitará la atención en las zonas urbanas, mientras que la destinación de más recursos para la atención primaria irá en detrimento de la mediana y alta complejidad, en particular de los más de 8 millones de colombianos que padecen enfermedades crónicas y de alto costo”.

Entre tanto, la ex ministra de Salud Carolina Corcho pone el foco en los recursos, pero en otra vía, advirtiendo que los $81 billones que se les dan a las EPS al año, que estas en gran parte contratan con sus propias empresas de salud, y que tienen poco control del Estado a pesar de ser dineros públicos, deben ser vigilados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, cuya transición a pagador único no empezaría de cero.

“Al día de hoy el Adres es recaudador de $61,8 billones, lo que significa que hace 30,8 millones de transacciones al mes y procesa 1,7 millones de facturas para 2.800 IPS y proveedores, además de realizar 27 millones de procesos para el reconocimiento de la UPC para el régimen subsidiado. En el anexo 3 del estudio económico y proyección financiera del proyecto de ley, calculamos que con una inversión de $100 mil millones en tecnología e inteligencia artificial puede funcionar como un sistema de información y pagador que garantice transparencia y vigilancia de todas las transacciones del sistema”.

De igual modo, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, coordinador ponente de la reforma, pone de presente que los números “importantes” del sistema de salud colombiano tienen que ver con que “los $81 billones que se les dan a las EPS anualmente no los ponen las EPS, sino que salen del bolsillo de la ciudadanía, más del 96 % de los recursos de la financiación de la salud son recursos públicos, no privados”.

Así mismo, señala que el pago que el Estado hace por cada paciente a las EPS aumentó en 229 % en los últimos 10 años “y las EPS quieren que suba más para que les den más plata, no para atender mejor. Las EPS no son buenas administradoras: más de 100 han tenido que ser liquidadas por ineficientes”.

El director de la Adres, Félix Martínez, ha dicho de otro lado que los cálculos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Planeación muestran que los escenarios para los próximos años “se proyectan positivos en la financiación del sistema y no tendrían por qué abrir ningún tipo de hueco en las finanzas del Estado”.