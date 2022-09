Discurso de Gustavo Petro en la ONU genera aplausos y rechazos en el país

El analista político, Fernando Posada, señaló que "es histórico que un presidente de Colombia le pida a la comunidad internacional acabar con la absurda guerra contra las drogas en la asamblea de la ONU. Bien hace Petro en llamar la unidad de América Latina exigiendo a la comunidad internacional que se acabe esa guerra absurda".

De otro lado, el vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, Daniel Gómez Gaviria, indicó en sus redes: "Muy bueno el llamado del presidente Petro en la ONU a acabar la guerra contra las drogas. Esa guerra es un sin sentido. Y los economistas liberales, como Milton Friedman, lo han dicho desde los años 70. Explicando con cuidado, y buen análisis económico, por qué es un sinsentido. De resto, muchas falacias contra el mercado, la competencia, la economía planificada, el capitalismo. Pero bueno".

El ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco 'Pacho' Santos, criticó en la revista capitalina 'Semana': “Lo que dijo es una sarta de pendejadas, de estupideces. (...) Creo que los Estados Unidos tienen claro que hoy Colombia con Petro no es un aliado (…). Yo no sé qué estará pensando Biden (…). Petro es absolutamente antiamericano".

Y la jefa de gabinete, Laura Sarabia, publicó en Twitter una foto del mandatario colombiano escribiendo en el avión que lo llevó a Nueva York el pasado domingo el discurso que pronunció este martes: "¡Un discurso histórico del presidente @petrogustavo en Naciones Unidas! Siempre atento y cuidando cada palabra. A puño y letra escribió su defensa a la selva amazónica y a la paz total".