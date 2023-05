“Me convierto en su sombra y en lo que necesita”: Laura Sarabia sobre Petro

En entrevista con ‘El Tiempo’, la mujer, de 29 años, reveló cómo es su trabajo con el mandatario colombiano y cómo se siente estar en el foco de atención.

“Es muy complejo. No me gusta y me ha costado entender que ya no lo puedo frenar. No lo busqué. Hubiera preferido seguir en la sombra porque al contrario no me siento cómoda. Lo que me interesa es el tema técnico, que las cosas funcionen, no el asunto político en el sentido de ser protagonista”, dijo.

Y explicó cómo es su comunicación: “Él me escucha y yo lo escucho. Cuando no estoy de acuerdo con determinadas cosas, no trato de convencerlo sino de exponerle mis argumentos. Eso fue lo que hizo clic en nosotros. Y que ve la eficiencia. Si yo me comprometo a sacar algo adelante, lo saco. Literalmente, me convierto en su sombra y en lo que él necesita. Si él está aquí hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche estoy. Y no hay un objetivo más allá de que a él le vaya bien. No tengo un interés oculto. No es porque yo quiera un cargo después, o porque me quiera lanzar a X o Y. Mis decisiones no son con un cálculo político. Y se lo he dicho al Presidente: estaré a su lado hasta que él quiera. Si decide que son cuatro años, estaré cuatro años. Si decide que ya no más, lo asumiré”.