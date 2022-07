El nuevo Congreso que estrenará la era de Gustavo Petro

Entre ellos están: el Partido Conservador, que en Senado tiene 15 parlamentarios y en la Cámara 27; el Partido Cambio Radical, que en la cámara alta cuenta con 11 asientos y en la baja con 18 y el Partido de la U, con 10 sufragios en Senado y 16 en Cámara. Así mismo, la Coalición de Colombia Justa Libres y el Partido Mira, con 4 en Senado y 1 en Cámara, que van de la independencia a la alianza con Cambio y La U para tener dignidades y mayor poder al voto. Es importante destacar que aunque se han declarado en independencia, han expresado respaldo a las reformas de Petro.

Del mismo modo, el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ha dicho que podría ser independiente en el Senado, al igual que la ex candidata vicepresidencial Marelen Castillo en la Cámara, aunque en el documento formal de aceptación de la curul ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, mencionaron la posibilidad de hacer oposición.

Así las cosas, la única bancada que se quedaría en la oposición sería la del Partido Centro Democrático, con 13 legisladores en la cámara alta y 16 en la cámara baja. En la Cámara tendrían un aliado con la llegada del activista Miguel Polo Polo.

En todo esto, por otro lado, habría que tener en cuenta que aún no ha declarado oficialmente por parte del CNE la totalidad de la elección del Congreso, lo que no es nuevo, pues en la legislatura anterior la certeza jurídica al respecto solo estuvo lista un día antes del 20 de julio de 2018, por lo que los números, las curules y los partidos aún no están confirmados al cien por ciento.