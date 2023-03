Laura Sarabia dice que no hubo acuerdo sobre postergar la renuncia de Urrutia

“Yo renuncio inmediatamente. Presenté carta de renuncia con fecha del día 13 de marzo para terminar el trabajo que venía haciendo. No sé, pero yo no veo la gravedad. Lo que hemos hecho es trabajar para que las cosas del Ministerio salgan lo mejor posible. Mientras nombraban la otra ministra (Astrid Rodríguez) podría haber un traumatismo en las federaciones deportivas. Yo acordé esa fecha de salida con la doctora Sarabia, que es la jefa de gabinete”, expresó María Isabel Urrutia. “No me habían dicho nada hasta este momento, pero bueno, así es la vida en la política. No me sacaron por corrupción, pueden revisar, tengo mi conciencia tranquila”, agregó.

Sin embargo, luego de su declaración, Sarabia se pronunció y dijo que esto no era cierto y que nunca se alcanzó un acuerdo sobre postergar la salida. Inclusive se dejó pactado que la salida debía ser el mismo 1 de marzo.

"Falta a la verdad María Isabel Urrutia. Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1. No hay justificación ni hubo “acuerdo” para la indelicada contratación que se ha conocido", sostuvo.

Vale mencionar que en este momento, Urrutia se encuentra en proceso de empalme con Astrid Bibiana Rodríguez, la nueva jefe de la cartera, que debe posesionarse este martes. “Por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica entrara a un gobierno”, dijo el mandatario.

Agregó: “La educación física de la niñez y la juventud en los centros de estudio, y la actividad física generalizada de la población serán nuestra prioridad”.