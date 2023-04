Minagricultura cuestionó estrategia de transición energética del Gobierno

La jefa de cartera indicó que antes de realizar un cambio en la forma de producción de energía, se debe empezar por la transformación productiva del país y del sector agropecuario.

“A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces nosotros estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etc. No se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron”, aseguró la ministra López sobre la utilización del petróleo y gas de las fuertes economías en el mundo.

Asimismo, López criticó el proyecto de transición energética de la ministra de Minas y Energía Irene Velez al decir que “la transición energética es imposible sin la transformación productiva y la transformación productiva, en Colombia y en la mayoría de nuestros países, es imposible sin la recuperación del sector agropecuario”.