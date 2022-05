“La exhiben cuando la necesitan”, Marbelle volvió a atacar a Francia Márquez

"El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia", afirmó la candidata a la Vicepresidencia.

Y finalizó enviándole un mensaje a la artista: "A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia".

Sin embargo, a Marbelle no le cayó bien el pronunciamiento de Francia y señaló en su cuenta de Twitter: "le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde ! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente".