Los puntos en discordia en torno a la reforma a la salud

“La Adres continúa con la gran responsabilidad de ser pagador único sin garantizar la capacidad de la entidad para asumir tamaño trabajo. Estamos hablando que una entidad reemplazaría el trabajo de más de 30 EPS. El periodo de transición será de dos años, es decir, en este tiempo se deben reorganizar las EPS/gestoras, fortalecer la Adres, y además, tendrán que construir los CAPS, ¿cómo pueden garantizar que no haya elefantes blancos y nos quedemos sin lugares de atención?”, dijo.

Además, advirtió: “No sabemos cuánto nos cuesta esta reforma. El @minhac ienda no ha sido capaz de decirnos si tenemos el dinero para lograr la reforma. Crean el sistema único de información, pero no dicen cómo, ni cuánto costará. ¿Qué pasará entonces con el tratamiento de datos y la historia clínica de los ciudadanos mientras se construye? Y, finalmente, este proyecto no realizó la Consulta Previa a las comunidades indígenas”.