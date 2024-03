“Activismo” y “antitecnocracia”, las críticas sobre nuevos nombramientos

Por su parte, el excandidato presidencial Enrique Gómez cuestionó en respuesta a Petro: “Se va, pero no gracias a ustedes, le toca salir corriendo gracias a la veeduría desde la prensa y a la presión mediática. De lo contrario sería el burócrata mejor pago de este desgobierno".

El senador guajiro Alfredo Deluque, de La U, advirtió de otro lado: “Mucho se hubiera evitado si se designa alguien técnico en el cargo, Olmedo en su renuncia dijo que no tenía experiencia administrativa; más se hubiera evitado si tienen en cuenta la experiencia de las instituciones locales”. Y la ex directora del ICBF Cristina Plazas criticó que “Petro puede presentar la denuncia penal que desee, pero no queda exento de responsabilidad, ya que Olmedo llegó al cargo mediante mermelada”.