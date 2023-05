La Ley del Montes | La prensa es libre

Dada su condición de jefe del Estado, Petro no necesita dar una orden para que cualquiera de sus seguidores -muchos de ellos verdaderos fanáticos- se sientan autorizados para proceder contra quienes son señalados por el Presidente. Petro no ordena -por ejemplo- atacar las sedes de RCN Radio y Televisión, pero su sistemática descalificación al cubrimiento realizado por ese medio de comunicación, hace que muchos de quienes salen a marchar se sientan autorizados para proceder contra las instalaciones RCN. ¿Petro dio la orden? Claro que no. Pero quienes destrozan las sedes de RCN siempre que hay marchas, sienten que están complaciendo a su jefe. Por esa razón los discursos polarizantes y confrontacionales de Petro resultan peligrosos, no solo para los medios de comunicación, sino también para dirigentes gremiales o voceros de diversas organizaciones con las que tiene o ha tenido diferencias o desencuentros. Señalar de “mentiroso” a un periodista o un medio de comunicación, sin ninguna prueba, solo porque lo que publica o dice no coincide con su pensamiento, es delicado y muy riesgoso en Colombia. En ese sentido, Petro debería ser más mesurado, pero -sobre todo- más responsable. Debería tomar plena conciencia que ya no es el fogoso jefe opositor, que contaba con una audiencia reducida, sino que se trata del jefe del Estado, cuya voz es escuchada con atención y cuyas palabras se cumplen al pie de la letra, incluso por quienes no han recibido de parte suya una orden no directa, ni expresa.