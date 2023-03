La Ley del Montes | La ley y el orden

La decisión del juez 181 de Instrucción Penal Militar de ordenar la captura del coronel Javier Antonio Castro, comandante de Policía del Caquetá, por incurrir, presuntamente, en el delito de “omisión al llamado de auxilio”, produjo la reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien escribió en su cuenta de Twitter, el pasado 23 de marzo: “Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de Policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil”.

“Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Militares –escribió Petro en Twitter–, soy el único responsable de las acciones en Los Pozos, Caquetá. No quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que haya falsos positivos, o se masacre a los manifestantes. Mis tropas jamás bombardearán niños”.

Luego concluyó su escrito con el siguiente mensaje: “Los mejores juristas internacionales serán contratados para defender a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia”.

Pero el triste y lamentable episodio de Los Pozos, Caquetá, tiene otro capítulo también delicado y complejo: las declaraciones del director de la Policía, general Henry Sanabria, quien en declaraciones a Noticias Caracol afirmó: “El señor ministro Alfonso Prada, en su momento, fue de alguna manera constreñido por estas personas y supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si al documento, el protocolo a entregar, no le quitaban la palabra secuestro no los entregarían. Entonces el señor ministro dijo: coloquemos entonces lo que ustedes quieren. Pero es claro que fue un secuestro y así el señor ministro lo ha dicho”.