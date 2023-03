La Ley del Montes | ¡Hundan ese esperpento…!

Llama la atención que pese a las observaciones realizadas al proyecto –algunas de ellas por partidos amigos del gobierno, como es el caso de la Alianza Verde– ninguna haya sido considerada ni por el ministro del Interior, Alfonso Prada, ni por los propios ponentes, entre quienes sobresale la figura del presidente del Senado, Roy Barreras.

En la que parece ser una práctica generalizada por el Gobierno nacional y sus amigos, la socialización de los proyectos de ley consiste –al parecer– en escuchar a quienes tienen observaciones que hacerles a las iniciativas, pero no tomarlas en cuenta a la hora de redactar el documento que llevarán al Congreso para su discusión y aprobación. “Es una mamadera de gallo, que lo deja a uno muy aburrido, porque no es más que hacernos perder el tiempo”, me dijo un senador del partido de La U, uno de los aliados del Gobierno.

El mejor ejemplo de esta situación se dio con el texto que será sometido a discusión y aprobación para el quinto debate. En él aparece la figura de la “reelección inmediata” de aquellos congresistas que resultaron elegidos en las listas cerradas, quienes desde ya pueden contar con su curul para los próximos cuatro años. ¿La razón? Tendrán garantizados sus puestos de privilegio en las próximas listas cerradas que se elaboren para el nuevo Congreso.

Es decir, los futuros aspirantes tienen que olvidarse de llegar al Congreso en listas cerradas. Se trata –obviamente– de un “orangután abusivo y antidemocrático” que atenta contra la renovación de la clase política.

Pero hay más “orangutanes”. Después de haber sido sepultada por la Constitución de 1991, la figura de los “congresistas ministros” revive en la reforma política del gobierno de Gustavo Petro. Esta nueva versión viene recargada, puesto que los congresistas no solo pueden dejar tirada su curul para ser ministros, sino que –si se llegan a aburrir como ministros o pelean con el presidente– pueden volver de nuevo a su curul porque la podrán mantener. Difícil encontrar una “república bananera” donde exista semejante figura.

Así las cosas, lo mejor que le puede pasar a este esperpento llamado reforma política es que se hunda. Nada bueno le espera al país si semejante “cueva de orangutanes” llega a ser aprobada.