La ley del Montes | Duelo de titanes

Aunque la más reciente encuesta de Invamer no arroja resultados sorpresivos en lo que tiene que ver con los candidatos favoritos –quienes pasarían a una segunda vuelta presidencial– también muestra unos hechos electorales que llaman mucho la atención, que tienen que ver con la tendencia de los votantes y el desplome de las tercerías, en especial la de Sergio Fajardo, el gran damnificado hasta el momento.

Uno de los hechos electorales que más llama la atención es el crecimiento extraordinario del candidato Fico Gutiérrez, después de haber ganado la consulta del Equipo por Colombia el pasado 13 de marzo. En efecto, entre febrero y abril –fechas de publicación de las dos últimas encuestas de Invamer– Fico Gutiérrez creció 18 puntos, lo que le permitió consolidar el segundo lugar, después de Gustavo Petro, quien sigue siendo el líder con un 46,3 por ciento.

Mientras Petro cayó un punto porcentual –comparado con la encuesta de febrero, donde obtuvo un 44,6 por ciento– Fico Gutiérrez saltó de un 8,7 por ciento en febrero a un 26,7 por ciento en abril.

El otro hecho político que revela la encuesta de Invamer para Blu Radio, Caracol Televisión y El Espectador es el desplome de Sergio Fajardo, quien a diferencia de hace cuatro años, no ha logrado consolidar su candidatura. Con un 6,5 por ciento, el ex alcalde Medellín y ex gobernador de Antioquia es superado por Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, quien pasa a ocupar el tercer lugar, con un 13,9 por ciento, aunque distante de Fico Gutiérrez.

La encuesta de Invamer también ratifica a Gustavo Petro como el candidato con más opciones de llegar a la Casa de Nariño, aunque con una tendencia decreciente, que contrasta con la tendencia creciente de Fico Gutiérrez. En efecto, Petro sigue puntero, pero con un punto por debajo de la medición de febrero, cuando obtuvo un 44,6 por ciento de aprobación.

El hecho de que la tendencia de Fico Gutiérrez sea positiva, mientras la de Petro empieza a decrecer, crea un escenario de incertidumbre, especialmente para la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo en junio.

Aunque en estos momentos Petro es amplio ganador en primera vuelta, en una segunda vuelta hay que barajar de nuevo para volver a repartir las cartas. Y en ese nuevo escenario –en el que solo competirían Petro y Fico Gutiérrez– cualquier cosa puede pasar.

Con los resultados de la encuesta de Invamer se tornan más interesantes las movidas políticas que se proyectan, luego de conocerse el posicionamiento de los candidatos. Una de dichas movidas tiene que ver con el anuncio del Partido Liberal de sumarse a la campaña de Fico Gutiérrez. Se trata sin duda de un respaldo con músculo electoral, pues el liberalismo es una de las fuerzas mayoritarias, tanto en Senado como en Cámara de Representantes. El respaldo del grueso del liberalismo se hará sentir, sin duda, durante la primera y la segunda vuelta presidencial.

Por último, otro hecho relevante de la encuesta es el del papel que jugarán Bogotá, Antioquia y la región Caribe en ambas vueltas presidenciales. Mientras Bogotá es petrista y Antioquia “fiquista”, la región Caribe está siendo disputada con intensidad, aunque hoy Petro tiene el mayor respaldo.

¿Qué incidencia tendrán estos cinco hechos políticos recientes en los resultados de las elecciones presidenciales?