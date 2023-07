La convulsionada contienda electoral que se avecina en el Atlántico

Entre tanto, Máximo Noriega anunció que en los próximos días presentará una demanda para el restablecimiento de sus derechos, toda vez que fue expuesto a una burla por la entrega y posterior anulación del aval de la Colombia Humana en medio del proceso de inscripción.

“Debe haber una indemnización por los daños que me causaron y un llamado de atención a quienes auspiciaron todo para que mi candidatura no se diera, y no es para la Colombia Humana sino para las personas que asumieron esta actitud de desconocer mis derechos, no querían que los sectores alternativos tuvieran su candidato”, señaló Noriega a EL HERALDO.