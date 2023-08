¿Hasta dónde llegarán las disputas internas del Pacto Histórico?

Y reveló lo que habría sido otro ataque de Nicolás para sacarlo del movimiento político, pero esta vez generándole molestias con el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti: “En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré. El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del Pacto tuve líos. Un día me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al #PetroBus jamás fui invitado. En los eventos de tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata”.

Concluyó Escaf que se mantiene leal al presidente Petro y que además ha defendido cada una de las reformas radicadas en el Congreso. Y finalmente, pidió a la Fiscalía explicaciones del por qué hace parte del cuadro de supuesto entramado de corrupción: “La @FiscaliaCol tendrá que explicarme por qué me incluye en ese cuadro cuando lo cierto es que no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción. Sin embargo, cuando la justicia lo considere pertinente, allí estaré como siempre, contando la verdad”.

Pero justamente sobre las afirmaciones de Escaf, el abogado Miguel Ángel del Río indicó que denunciará al representante a la Cámara por el Atlántico ante la Corte Suprema de Justicia para que sustente el supuesto ofrecimiento de 500 millones para la campaña del presidente Petro.

“Denunciaré al Representante Agmeth Escaf ante la Corte Suprema de Justicia para que sostenga que yo ofrecí 500 Millones a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de eso”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Seguidamente, explicó que ha sacrificado a su familia por defender sus ideales. Además, lanzó fuertes señalamientos contra Escaf: “En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”.

No obstante, el rifirrafe no terminó ahí, pues el congresista respondió directamente a los mensajes de Del Río, e indicó que sus afirmaciones son basadas en comentarios realizados por Nicolás Petro: “Hágalo. Lo que dije con toda claridad en mi hilo fue que eso me dijo a mí Nicolás Petro, quien movió todo y hasta el último minuto para imponerlo a usted como cabeza de lista. Lo demás no me consta porque no estuve ahí ni lo vi. Si es mentira, vaya y le reclama a quien lo dijo”.