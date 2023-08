Este martes se retomará el segundo debate de la reforma a la salud

“No he firmado ninguna resolución para conducir a ningún parlamentario”

Por ello el ex presidente de la Cámara, David Racero, del Pacto Histórico, ordenó suspender la votación.

Más temprano se conoció que el Partido Liberal anunció que no votaría en esa legislatura las reformas del presidente Gustavo Petro. Esto luego de una reunión de bancada en que las toldas rojas decidieron no respaldar en ese momento las reformas a la salud, pensional y laboral del Ejecutivo.

Los liberales toman de esta forma un camino similar al de La U, que le había pedido al Gobierno aplazar el trámite de los articulados del paquete de reformas debido a que no había ambiente en el Congreso ante el escándalo de la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, y el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti.

La coyuntura actual es el señalamiento de una aparente crisis financiera de un sector de las EPS, que desde el Gobierno desmienten.

el senador Humberto de la Calle, de la Coalición Centro Esperanza, advirtió al respecto: "Compensar, Sura y Sanitas afirman que 13 millones de afiliados estarían en riesgo. Una crisis financiera inminente. El Estado debe garantizar el servicio. Sería gravísimo que, como algunos dicen, deliberadamente se esté dejando afectar para favorecer la reforma a la salud".