“Tender mano a narcos es un error”: senadora María Fernanda Cabal

Más que intranquilidad esto me genera rabia. Porque es la lucha contra el sentido común. La izquierda es atropelladora, nunca han generado un empleo o pagado una nómina ni han pagado impuestos para que los use el político de turno, no saben que es eso porque toda la vida han vivido del Estado.

Mire Petro critica la clase política pero se le olvida que él forma parte de esa clase no se le conoce otro oficio y de una frustración enorme de porque hay gente en Colombia que cree en las propuestas de los que nunca han generado nada. No duermo bien.