“Hay un desvarío y un extravío del presidente de la República”

Hemos hablado de la necesidad del cambio de modelo geopolítico. Nuestro problema no son siquiera los gobiernos, ni somos un país violento, como dicen algunos sociólogos sin grado, sino que las instituciones son violentas. El modelo de regiones autonómicas o el de un neofederalismo, porque el federalismo como tal no es oportuno porque no estamos en el tiempo de las fundaciones de las naciones, son indispensables si queremos salir del atraso y la pobreza, de la guerra para alcanzar desarrollo, riqueza y paz.

Es más, la guerra es un punto de llegada, no de partida, la hemos tratado como un concepto autónomo y no lo es, así que pongámonos de acuerdo. Esta ha sido una oportunidad para repensar el país, que se está desperdiciando; por el contrario, encontramos una distancia en esos valores que no nos permiten hacer el tránsito hacia un país que avance.