“No podemos buscar ni perseguir la salida que no resuelve el problema”

R.

Esa es una propuesta que hicimos desde que Irene Vélez era ministra. Nos preocupaba el efecto político de precios altos de bolsa en el escenario de ‘El Niño’. Decíamos hasta 500 pesos y de ahí para arriba techamos, porque mi gran preocupación es que en fenómenos como este los precios de bolsa llegan a 1.000 pesos, a 1.500, a 2.000. Y ese contexto de mercado es malo para todo el mundo, pero esa propuesta no fue atendida oportunamente.

La Creg sacó una propuesta de resolución, pero nunca se implementó, porque los precios de bolsa, en ‘El Niño’, han estado muy por debajo de lo que los agentes esperaban; entonces, no fue necesario. Pero, como política pública hay que generar todas las herramientas para que los distribuidores del país no tengan exposición a bolsa. Y todo parte de una prohibición regulatoria, que es una cosa paradójica, de que no pueden tener cierto tipo de contratos que permitiría que estén totalmente contratados.

Es decir, la misma regulación impide el objetivo de que no tengan exposición a bolsa. Una decisión que depende de la Creg, con la que hoy no se cuenta. En su momento lo hicieron dos años, 2024 y 2025, y ahora decimos extendamos por 10, 15 años, mientras trabajamos en aumentar la oferta, pero no hay quien tome la decisión.