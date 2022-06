Así ha sido la asistencia de Rodolfo y Petro a foros y debates

No obstante, a partir de esta discusión comenzó un 'tira y afloje' y pullas entre ambos candidatos y sus respectivas campañas por cuenta de la "falta de voluntad" para debatir. Vale mencionar que desde el 14 de marzo, un día después de las consultas interpartidistas que decantaron la contienda electoral, se han realizado un total de 21 encuentros de candidatos, es decir debates y foros.

Gustavo Petro es el candidato con más inasistencias, a pesar de que ha estado invitado a todos los espacios. Por su parte, Rodolfo Hernández tampoco asistió a varios, teniendo en cuenta que en muchos no fue invitado porque los números en las encuestas no le favorecían.

De los 21 debates y foros que se llevaron a cabo por distintos medios de comunicación y entidades, el candidato del Pacto Histórico no asistió a 16, es decir que solo participó en cinco. Mientras que el aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción no fue a 14 encuentros, de los cuales a tres no fue invitado, por lo que en total estuvo en siete debates y foros.