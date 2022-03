Estos fueron los tres errores de las legislativas

Un jurado de una de las mesas de votación del pasado domingo 13 de marzo le contó a EL HERALDO cuáles fueron los errores que hubo en la capacitación de estos particulares que asumen funciones públicas durante las elecciones y, por consiguiente, los errores que hubo en la labor que les correspondía adelantar en la mesa.

“La capacitación por mi parte estuvo realmente muy bien explicada, (...) pero de seis personas que conformamos la mesa solo tres teníamos el conocimiento. Los demás no participaron en la capacitación y no comprendían lo que realmente hacían allí, solo estaban ahí para evitar ser sancionados, pero en realidad no fueron de gran apoyo al realizar las funciones de la mejor manera, y siempre había que estar al tanto de ellos para que no hicieran las cosas mal”, dijo el jurado, quien pidió reserva de su identidad.

La jornada, agregó, fue “muy tensa, es una función que conlleva la responsabilidad de hacer las cosas bien para evitar hacer conteos mal o embarrarla en los formularios a llenar”.

Incluso, se quejó de que “llega un punto en el que al no tener descansos u hora de almuerzo todos se empiezan a desesperar y ya no se tiene mucho el cuidado de hacer las cosas bien: esas cosas hacen que las personas lleguen a estresarse”.

Además, como era de esperarse, todo el conteo de la mesa “nos tocó solo a tres personas, es decir sacar el resultado de 175 votos, porque los otros no sabían. Eso se tuvo que contar más de dos veces para evitar hacer las cosas mal, siempre tocaba estar los tres atentos para diligenciar los formularios o pendientes de que sí estuvieran los votos correctamente diligenciados, y es que cuando no se tiene un grupo de jurados correctamente capacitados se presentan conflictos por supuesto”.