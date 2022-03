Voto de los jóvenes, la gran incógnita de las elecciones

Una cifra que volvió a retratar el grado de abstencionismo preocupante que hay en el país por, entre muchos factores, la falta de representación política de muchos colectivos.

Sin embargo, el proceso que han venido liderando los jóvenes les ha permitido, para la academia, lograr mucha más solidez, por lo que –de nuevo– hay muchos reflectores encendidos y pendientes de lo que puedan incidir en el proceso electoral de este domingo.

“Por ahora el voto joven es una expectativa, no es una realidad. El año pasado hubo una movilización masiva a nivel nacional que fue protagonizada principalmente por los jóvenes, pero las pasadas elecciones a los consejos de juventud no tuvo un correlato. La abstención fue elevadísima independiente de que haya habido desinformación o cambio de reglas de juego a último minuto. Los jóvenes no circularon a esa primera instancia de participación que se les abrió y, en este momento, se mantiene una expectativa con respecto a qué rol pueden jugar, porcentualmente hablando, en estas elecciones”, manifestó Trejos en diálogo con EL HERALDO.

“Los jóvenes aún no han entrado dentro de redes clientelares ni están esperando una retribución material por su votación, sino que lo harían de manera más libre y espontánea. En ese sentido, podríamos aspirar a que el porcentaje de voto consciente se amplíe”, agregó.

Los jóvenes, por su parte, son conscientes del pasado abstencionista que arrastran, pero confían en que esta barrera pueda romperse. Pablo Hernández, aspirante el año pasado a los consejos de juventud por Colombia Justa Libre, consideró que el grupo poblacional en mención ha errado el camino al dejarse arrastrar por la bola de nieve que –según ellos– ha generado el malestar con las políticas de estado actuales, lo que ha desencadenado que su voz se sienta más en las calles que en las urnas.