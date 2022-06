“El que quiera ‘mermelada’ que vaya al supermercado”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, advirtió este viernes en un video publicado en su cuenta de Twitter que no dará ‘mermelada’ a ningún político.

“No le debo nada a nadie, si en mi campaña solo he gastado $3 mil millones de los $27 mil millones que el Estado me daba derecho a gastar, si no he hecho alianzas o acuerdos con aquellos con plata y poder es porque mi gobierno será para el pueblo colombiano, no para estarle pagando favores a nadie”, advierte el ex alcalde de Bucaramanga.

Agrega el ingeniero en la red social que “si alguien me quiere apoyar, que lo haga, pero que no vayan a estar esperando ningún ministerio: si quieren 'mermelada' que la compren en el supermercado, que además con lo que voy a bajar de impuestos a los productos nacionales seguro la encuentran bien barata”.