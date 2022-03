Analistas explican cómo finaliza la jornada electoral

Las consultas interpartidistas decantarán las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 29 de mayo, y los colombianos podrán conocer en las próximas horas cómo quedará conformado el Congreso de la República.

Orlando Caballero, abogado y magíster en Estudios Político-Económicos; Jolie Guzmán y Mario Chacón, docentes e investigadores, analizan el panorama que marcó la jornada; cómo los colombianos pudieron ejercer su derecho al voto y los primeros resultados que se conozcan de las consultas interpartidistas.

Desde temprano, algunos ciudadanos han expresado algunas irregularidades o anomalías en el proceso electoral, por lo que Guzmán sostuvo que "algunas instituciones han emitido alarmas de que hay un alto riesgo electoral y riesgo de este tipo de prácticas; se le suma la falla tecnológica de la Registraduría".

En este escenario, sin duda, los jurados de votación juegan un papel importante, todo para garantizar una transparencia en la democracia. Chacón explicó que "los tarjetones no están fáciles de entender, muchas personas no entienden cuando son listas abiertas o cerradas, hay mucha información. La Registraduría pudo haber hecho un ejercicio de capacitaciones virtuales para los jurados, pues algunos no se sentían cómodos asistiendo a estas actividades de manera presencial".

Por su parte, Caballero señaló que "la administración de un proceso electoral debe generar confianza y para que haya confianza tienen que existir proceso claros, transparentes, que garanticen dos principales ejercicios de la democracia: que el voto sea secreto y el escrutinio público, quien debe dar la garantía es el jurado de mesa, que es garantía de la democracia".