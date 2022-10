El Gobierno y partidos pactan acuerdo sobre la tributaria

Al término de la reunión de ponentes de la reforma tributaria en el Ministerio de Hacienda, los voceros de las bancadas y ponentes del proyecto anunciaron que el texto de la reforma fiscal que avanza en el Congreso tendrá algunas modificaciones.

“Celebro que el Gobierno empieza a entender que tiene que hacer concesiones, pero también destaco que de manera intransigente plantea mantener artículos que le hacen daño a la economía, a la clase media y a los hogares de bajos ingresos”, dijo Miguel Uribe, uno de los voceros del Centro Democrático.

Señaló en este sentido que los ponentes lograron sacar adelante la proposición de “proteger los bancos de alimentos y las entidades sin ánimo de lucro, haciendo alusión a todas estas entidades que tienen un factor social y que está tributaria asfixiaba por completo o limitaba el beneficio de los donantes. La tributaria planteaba que las donaciones tendrían un beneficio muy pequeño y hemos logrado que se excluya de la reforma este límite, de tal manera que queda como estaba antes, es decir las personas que donan podrán tener los beneficios tributarios que hoy existen”.

De igual modo, explicó que “en pensiones se crea una discusión alrededor del monto que debe ser exento: hoy celebramos que por lo menos distintos sectores políticos tengan la intención de aumentar el monto para gravar las pensiones. Hemos dicho que el valor exento debe ser al menos de $10 millones y no de $5 millones”.

Indicó que se creó una subcomisión para estudiar el impuesto al patrimonio, “que debe ser temporal y no permanente para que no sea confiscatorio, y además porque puede desatar una fuga de capitales e incertidumbre”.

Líneas azules. El representante Wadith Manzur, del Partido Conservador, anunció que el Gobierno está hablando de un total de 14 modificaciones al texto de la segunda ponencia de la reforma tributaria y que este jueves, en la reunión de ponentes del proyecto, se tocaron tres de estos puntos.

“El primero es el de donaciones de fundaciones y bancos de alimentos. El Gobierno da un paso atrás para que se puedan descontar y deducir los aportes a las organizaciones sin ánimo de lucro y bancos de alimentos”, indicó el legislador.

Sobre el impuesto al patrimonio, señaló que no hay acuerdo en este aspecto, hay preocupaciones con las startups y fintechs, hablando de cómo se va a calcular este impuesto, sobre todo en el valor de las acciones.

Así mismo, agregó Manzur que el Ejecutivo quiere modificar en zonas francas que no se vaya a excluir a las empresas que no cumplan con la tasa de exportación, sino que van a pagar una tarifa del 35 % de renta, pero quedan con beneficios como no tener que pagar aranceles e impuestos sobre los equipos de las máquinas de la empresa, “si no, por ejemplo, la refinería de Cartagena hubiera tenido que pagar $3 billones legalizando esos equipos”.

La u puso condiciones. Tras una reunión de la bancada, el Partido de la U advirtió en un comunicado que hay cinco puntos de la reforma tributaria que considera que “se deben moderar”. El primero es el de las pensiones, sobre el que advierte que “gravar a los pensionados es inconstitucional, es someterlos a que se aplique nuevamente un régimen tributario, lo que se configura como una doble imposición”.

En cuanto a los bancos de alimentos indicaron que disminuir de 25 % a 3 % los incentivos a las donaciones de alimentos pondría en riesgo la protección alimentaria de millones de personas que no tienen con qué ni dónde comer.

“Se debe revisar y aumentar el tiempo de la transición de las zonas francas, de manera que les permita prepararse, las zonas francas de salud y exportación deben tener exención por el servicio que prestan a la población y debe replantearse la propuesta de eliminar las zonas económicas especiales por ser motor en la generación de empleo”, se lee en el comunicado.

Frente a los profesionales independientes dice la bancada que no se deben excluir del régimen simple, porque esto puede inducir que retornen a la informalidad.

Reparos del Liberalismo. Desde el Partido Liberal persisten las molestias puesto que aseguran que la bancada “no votará un impuesto a las pensiones de los colombianos”

Por su parte, el senador Alejandro Carlos Chacón advirtió que hubo “varias discusiones frente al documento del expresidente Gaviria, porque el partido no puede ser defensor de los ricos que no aportan al país, porque las clases más favorecidas deben apoyar al país, y el partido debe acompañar sobre todo es a las clases pobres y medias”.

El congresista pidió que la votación no se realice en bloque, porque si es así la bancada “se saldrá de la sesión”.