“Duque pavimentó el camino que llevó a la oposición al gobierno”

La situación generó una discusión se presentó en torno a si el saliente presidente del Congreso, el exsenador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, debía o no posesionar la nueva mesa directiva del Senado de la República.

Esto debido a que tras la instalación del nuevo Congreso, lo siguiente era que por aparte Senado y Cámara de Representantes sesionaran para elegir sus nuevas mesas directivas. Pero la cámara baja levantó la sesión y se abstuvo de elegir.

Según el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, Gómez “es una persona que ya no ostenta la dignidad de congresista. No podía tomarnos juramento porque no es congresista actual. Lo que correspondía era llamar al primero de la lista en Senado, y que fuera él quien nos tomara la posesión”.