De 2021 a 2022 tarifa de energía en el Caribe ha incrementado un 73%: Cepeda

Por su parte, el senador José David Name, del Partido de la U, puso de presente que "la idea de esta citación es poner entre las prioridades del nuevo gobierno el alza de tarifas de energía en la región y el país. No he escuchado al nuevo gobierno hablar de este tema pero va a ser uno de los problemas más grandes que le va a tocar enfrentar".

Advirtió además que en este lío "han tenido culpa el Gobierno, por populismo; la Superintendencia de Servicios Públicos, que se han puesto de lado de las empresas; los generadores hidráulicos, que nunca pierden y la gran culpable es la CREG".

Criticó el ex presidente del Congreso al respecto: "No sabemos aún en cuánto se vendió la empresa, por eso es que las tarifas se han disparado más que en todas las regiones. Y los señores de la CREG -a quienes les dicen 'expertos' y se ganan una millonada, tan bueno es el cargo que hay una puerta giratoria para atornillar a unos funcionarios-, toman la decisión y les dice a Air-e y Afinia que pueden cobrar las pérdidas limpias o técnicas pero las sucias también, que son los robos, es decir cuando alguien roba, al que no roba, le toca también pagar eso".

Y finalizó pidiendo al nuevo gobierno que lo primero que ataque sea el alza de tarifa de energía y de gas, "porque la nueva ministra de Ambiente dice además que el gas no va más, y eso aumentará la tarifa si no somos autosuficientes".

En el inicio de la sesión la célula legislativa hizo un minuto de silencio por los asesinatos de uniformados de todo el país y conductores de Barranquilla y Atlántico en las últimas semanas.