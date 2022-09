“Con la emergencia económica Petro podrá crear nuevos impuestos”

El abogado Jivelier García Aguilera indicó que para que esta medida pueda ser adoptada por el presidente debe existir “una alarma inminente y grave para que se puedan activar estas facultades. Máxime que en gobiernos anteriores se han tomado medidas para mitigar los efectos de la ola invernal”. Agregó: “Mal se haría en decretar una emergencia con solo meras conjeturas o con hechos pasados, sin tener un concepto científico o técnico de la posible situación”.

Por su parte, el analista de políticas públicas Juan Pablo Fernández señaló que el “presidente Petro lleva meses hablando de emergencia económica, lo cual hace que los hechos para su gobierno no son sobrevinientes”. “¿Si desde el empalme sabían que los recursos para la Unidad de Gestión de Riesgos eran insuficientes, por qué no tramitaron una adición presupuestal ante el Congreso? Me huele que la declaratoria de emergencia obedece a una ineficacia del gobierno Petro o a que quiere las facultades para hacer y deshacer o ambas”, dijo Fernández.

Explicó que el argumento de la ola invernal debe revisarse con detalle: “Se argumenta que viene un invierno muy fuerte por el fenómeno de La Niña, un asunto propio del clima colombiano, pues el país se mueve recurrentemente entre El Niño y La Niña

Entre tanto, el analista y doctor en Ciencias Políticas Alejandro Blanco indicó que en el país las condiciones en términos sociales están dadas para la declaratoria de la emergencia.

“Según el Dane, a nivel nacional el índice de pobreza monetaria se ubicó en 39,3 %. De manera paralela la pobreza monetaria extrema llegó a 12,2 %. Estas cifras pueden empeorar en razón de la crisis climática que se avecina”.