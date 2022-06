Christian Daes dice que no apoya la campaña de Gustavo Petro

De acuerdo con Morales, Daes le habría manifestado que “financia desde hace cinco años a la señora María Antonia Pardo, así como también a 25 amigos que han tenido problemas económicos”.

El periodista agregó que también pagó la universidad de los dos hijos de Pardo.

Morales, relata que en Julio del año 2021, María Antonia Pardo le manifestó a Daes que quería trabajar en la campaña presidencial de Gustavo Petro y le pidió que la siguiera apoyando, pero aclaró que nunca ha hablado con nadie de la campaña de Petro.

Asimismo, desmintió que haya tenido una supuesta conversación con Armando Benedetti.

“No habla con Bendetti, no tiene una buena relación con Benedetti; que dejó de hablar con Benedetti hace 3 años porque Karen Abudinen es su prima”, relató Morales.

“No soy Petrista, no voy a votar por Petro, voy apoyar a Rodolfo Hernández; ¿cómo voy a apoyar a alguien de la campaña en la que no creo?”, agregó.

Según Morales, Daes reiteró: “que quede claro que he apoyado a la señora María Antonia Pardo, pero no a la campaña de Gustavo Petro, no estoy poniendo plata para financiar irregularmente”.