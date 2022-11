“Presente pruebas o retráctese”: rifirrafe entre Bolívar y Juvinao

Advirtió: “Si no presenta pruebas, le exigimos retractarse de esa calumnia que le hace juego a la derecha o pierde todo respeto”.

La discusión no quedó en esa instancia, y este jueves la representante publicó un video en el que se observa a Gustavo Bolívar y al registrador Vega defender la reforma al Código Electoral en la pasada legislatura.

“A mi no me amenace, yo les hice una pregunta. Y usted sí que no aprende de sus errores: en 2020 se dejó embaucar de Vega, lo defendió y ya vio cómo salió de mal ese código. ¿Ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién esta perdiendo el respeto aquí”, dijo Juvinao.