Bancada liberal en su mayoría respalda ruptura con Petro

Agregó el legislador liberal de la cámara alta que “es fundamental que los candidatos conozcan nuestras propuestas y nuestra agenda legislativa en un diálogo franco y abierto y así podamos tomar una decisión definitiva”.

A su vez, su copartidario, el representante Carlos Ardila, dialogó con la prensa e hizo “un llamado a Francia Márquez a la coherencia y a la mesura. No se puede pedir apoyo a un partido político y al día siguiente salir a descalificarlo”.

De otro lado, el senador Luis Fernando Velasco indicó a periodistas que “una declaración de nuestra candidata a la Vicepresidencia del Pacto Histórico no debe ser motivo para romper algo tan importante”.

Entre tanto, la directora de La U, Dilian Francisca Toro, habló en la emisora capitalina ‘Blu Radio’ sobre sus acercamientos con Gaviria para acercar un posible apoyo a Federico ‘Fico’ Gutiérrez, del Equipo por Colombia: “He estado hablando con el expresidente Gaviria al respecto. Él ha tenido sus dudas, me las ha expresado. Esperemos que él pueda tomar una decisión que favorezca a nuestro país, pero sí he estado hablando mucho con él el tema y él todavía, antes del día de ayer, no había tomado la decisión definitiva”.

Por su parte, Márquez dijo a la emisora capitalina ‘La FM’: “Yo no he dicho nada que este país no sepa”.