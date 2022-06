Así van las alianzas de Petro y Rodolfo para la segunda vuelta

“La ciudadanía habló”

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, hizo una invitación a las distintas colectividades: “Todos los partidos políticos deberían dejar a los militantes en libertad. No adherir a ningún candidato. Sería un acto de gallardía y respeto por el mensaje que expresó el ciudadano en las urnas”.

En diálogo con EL HERALDO el senador Meisel señaló que sus opiniones no reflejan la opinión del partido y dio su punto de vista personal. “Creo debemos alejarnos del comunismo. Que no funciona, no funcionó y no va a funcionar en ningún lugar del mundo. Son propuestas de hermoso sonido, pero de horrorosa realidad”.

En las cuentas rojas no está Petro. Por estos días el Partido Liberal adelanta una serie de reuniones de bancada electa en el Congreso con el objetivo de revisar el apoyo que darían a una eventual candidatura. Pese a que la mayoría de parlamentarios siente afinidad con Hernández, una de las opciones de las que se habla es de dejar en libertad a la militancia.

En libertad

Cambio Radical no hizo oficial su llegada a Federico Gutiérrez, por lo que algunos líderes de la colectividad explicaron que la libertad a la militancia está vigente.

Petro se mueve al Centro

Luego de que la Centro Esperanza resolviera dejar en libertad a las fuerzas que componen esa coalición, varios de sus líderes y colectividades han definido sumarse a la campaña de Gustavo Petro.

El Partido Alianza Social Independiente (ASI)–el cual avaló a Sergio Fajardo– realizó un acto en las instalaciones del Congreso para anunciar su respaldo en pleno a Petro.

Cabe recordar que la colectividad Colombia Renaciente, junto a Luis Gilberto Murillo, también definió sumarse al petrismo en la actual coyuntura electoral.

Dilema verde

Fuentes cercanas al partido Alianza Verde informaron a EL HERALDO que pese a que líderes fajardistas como Ariel Ávila y Antonio Sanguino se unieron con Petro para la segunda vuelta, existen aún voces que impiden que el partido defina irse por completo con el Pacto Histórico.

La representante Catalina Ortiz y la senadora Angélica Lozano estarían liderando el voto por el ingeniero Rodolfo Hernández. La máxima votación, el senador electo ‘Jota P’ Hernández, aún no ha anunciado su respaldo a ninguna candidatura tras bajarse de la campaña de Hernández. Pese a que Mabel Lara y un grupo de activistas del Nuevo Liberalismo se sumaron a Gustavo Petro, Juan Manuel Galán informó que la colectividad aún se encuentra en discusiones al igual que Dignidad de Jorge Robledo y el movimiento en Marcha de Juan Fernando Cristo.