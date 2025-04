De acuerdo con la más reciente encuesta publicada por Guarumo y EcoAnalítica, los principales candidatos a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 son Gustavo Bolívar, Vicky Dávila y Sergio Fajardo.

Según el estudio, realizado entre el 21 y 26 de abril de 2025, que midió la intención de voto de los colombianos en varias ciudades del país, Bolívar, exsenador y actual director de Prosperidad Social, lidera la lista con un 12,6 %. Dávila, periodista y ex directora de Semana, le sigue con 11,6 %, y Fajardo, exgobernador de Antioquia, es el tercero de la lista con un 11,4 %.

Por su parte, el exvicepresidente de la República, German Vargas Lleras, ocupa el cuarto lugar en cuanto la intención de voto en la encuesta con 5,6 %. Le siguen Claudia López (4,7 %), María Fernanda Cabal (4,6 %), Miguel Uribe (4,5 %) y Juan Manuel Galán (4,0 %).

También cierran la encuesta Daniel Quintero (3,8 %), Iván Cepeda (3,5 %), María José Pizarro (2,6%) y Carolina Corcho (2,5 %).

En el estudio también un porcentaje de 7,2 % respondió que su intención de votar en blanco. Por su parte, el 5,9 % aseguró que no apoya a ningún candidato mencionado y el 4,2 % respondió que no sabe o no responde.

Guarumo señaló que fueron encuestados 2.159 personas, mayores de 18 años y que el estudio tiene un margen de error de 2,2 % y un nivel de confianza del 95 %.

Desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro

En el estudio también se preguntó a los encuestados ¿Qué calificación le daría al desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro?

El 28,7 % calificó la gestión del mandatario como “pésima”; el 21,1 % como “mala”; el 26,6 % como “buena”, el 14,7 % como “excelente”; mientras que el 9,0 % “no sabe no responde”.