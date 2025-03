Luego de que la comisión séptima del Senado hundiera este martes la reforma laboral en el Congreso, el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, publicó en su cuenta de X la discusión que tuvo con el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón.

“Le falta pelo pa moño pa’ que me asuste cobarde, cuando le faltan coj… nes entonces lo completa con gritos”, escribió Barrera en su trino.

En el video puede observarse como el representante Mondragón aborda al senador Barrera para reclamarle por su voto a favor del archivo de la reforma, en tercer debate.

La discusión del proyecto de ley duró alrededor de cuatro horas. Ocho senadores votaron a favor de que se archivara, incluyendo a Alirio Barrera, y seis votaron en contra.

“¿Fuera los tiradores laborales del país? Es el Senado, hombre. ¿Y por qué miras con cara de matón? ¿Qué miras con esa cara de matón? (...) Los van a derrotar en la clase obrera en la calle”, le gritó Mondragón a Barrera, mientras salían del recinto.

Segundos después, el representante del Pacto continuó gritándole y señaló: “Deja de traer caballos, trae razones, o ¿el cerebro no te da para eso? No, no, me da miedo estar al lado de usted. Centro Democrático, especialistas en masacrar laboralmente al pueblo colombiano. No habló nada este, no dice una palabra y viene aquí a intimidar. Cuando quiere un debate, pues cuando usted piense. ¿Y usted cuándo piensa?”.

Ante un debate, Barrera respondió: “Como quiera papito, usted no sabe sino gritar, ser indecente, irrespetuoso, cobarde”, y salió del recinto rápidamente con su equipo.